A 13 ans, il vole une voiture et un deux-roues près de Rouen

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 décembre, du matériel informatique ainsi qu'un véhicule sont dérobés au Technicentre SNCF de Sotteville-lès-Rouen. Aucune effraction n'a a priori été commise. Le voleur n'est pas retrouvé.

Deux suspects interpellés immédiatement, le troisième le lendemain

Le même samedi à 16h40, un jeune homme de 15 ans appelle la police. Il vient de se faire voler son deux-roues par trois individus boulevard de l'Europe à Rouen. Il donne l'identité d'un jeune homme de 13 ans, suspecté d'être impliqué dans le vol de la veille. Quant aux deux autres suspects, il les désigne lors d'une patrouille avec Police Secours. Agés de 15 et 17 ans et tous deux domiciliés à Rouen, ils osnt interpellés et la moto est retrouvée.

Dimanche 27 décembre, à 2h55, l'unité canine aperçoit le jeune de 13 ans, toujours en fuite, au volant du véhicule dérobé à la SNCF. Les policiers s'arrêtent à hauteur du conducteur qui tente de fuir à pied. Il est finalement rattrapé. Les trois suspects ont été placés en garde à vue et les policiers devront éclaircir les circonstances des deux vols et établir ou non un éventuel lien entre les deux.