Ajaccio (AFP). Ligue 1: Lyon et Fournier perdent encore

Lyon, complètement amorphe, a subi au Gazélec Ajaccio une cinquième défaite (2-1) en cinq matches de Ligue 1 qui n'arrange pas les affaires de son entraîneur Hubert Fournier, dimanche, lors de la 19e journée. L'heure est grave. Battu sur un doublé de Mohamed Larbi (32, 67), auquel a répliqué trop tard le revenant Clément Grenier (72), Lyon reste coincé à la 9e place, à cinq points du podium. "Nous nous orientons obligatoirement vers un certain nombre d'adaptations. Maintenant, ce n'est pas uniquement l'entraîneur qui est en cause", a réagi sur OLTV, la chaîne de télévision du club rhodanien, le président Jean-Michel Aulas, qui promet des "décisions () le 28 décembre". L'enthousiasme du Gazélec, invaincu depuis neuf matches et 12e avec le même nombre de points que l'Olympique de Marseille, 10e avant son match à Bordeaux dimanche (21h00), était de trop pour l'OL. Dernier de son groupe en Ligue des champions, le club rhodanien a complètement raté sa première moitié de saison, seulement éclairée d'une loupiote: la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, aux dépends de Tours, 12e de Ligue 2 Ajaccio a dominé le match et mérité sa victoire, renvoyant l'OL de Fournier à ses nombreuses insuffisances. Lyon avait annoncé la couleur après la déroute à Paris dimanche dernier (5-1). Malgré les dents longues du promu ajaccien, le septuple champion de France avait la ferme intention de renouer avec une victoire qui le fuyait depuis le 8 novembre en championnat, dans le derby face à Saint-Étienne (3-0). - Absences - Mais des intentions à la réalisation, il y a un pas que les Gones n'ont pas été en mesure de franchir. La faute à une équipe en plein doute, à de nombreuses absences (Lacazette, Valbuena, Fékir) et, bien sûr, à des Corses particulièrement entreprenants d'un bout à l'autre de la rencontre. Au terme de la première période, les Lyonnais pouvaient même s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires en n'ayant plié qu'une seule fois. Ducourtioux (5) et Tshibumbu (12) butaient sur un excellent portier rhodanien, mais les Ajacciens donnaient le ton d'une première mi-temps copieusement dominée et concrétisée, grâce à leur jeu vif, leur clairvoyance et leur détermination, par un but du milieu tunisien Larbi, plein d'opportunisme (32). Les Lyonnais ne rééquilibraient les débats que par intermittence, par leur jeu à une touche de balle, et frôlaient même la correctionnelle dans le temps additionnel sur un ballon de Tshibumbu sauvé par Lopes (45). Au retour des vestiaires, ils se décidaient enfin à prendre le jeu à leur compte mais sans véritable conviction. Le GFCA défendait bien son but d'avance, et même, sans trop de difficulté, il contenait les timides tentatives visiteuses. Et sur un contre rondement mené, Larbi, lancé par Ducourtioux, s'en allait défier avec succès Lopes (67). On croyait le match plié mais le milieu Clément Grenier, de la tête, sur un service de Ghezzal, avait la bonne idée de réduire la marque (72) et d'entretenir, en fait, un suspense vain. Ajaccio tenait bon et se créait même les meilleures occasions en fin de rencontre. Les pétards de Lyon étaient mouillés. Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Montpellier 1 - 0 samedi Caen - Paris SG 0 - 3 Bastia - Reims 2 - 0 Toulouse - Lille 1 - 1 Guingamp - Rennes 0 - 2 Lorient - Nantes 0 - 0 Troyes - Monaco 0 - 0 dimanche Saint-Etienne - Angers 1 - 0 Gazélec-Ajaccio - Lyon 2 - 1 (21h00) Bordeaux - Marseille

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire