Lille (AFP). Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France 2016

Pour la deuxième année consécutive Miss Nord-Pas-de-Calais remporte le titre de Miss France : Iris Mittenaere, 22 ans, succède ainsi à Camille Cerf, au terme du 69e concours Miss France diffusé en direct sur TF1. Avec 26% des votes des téléspectateurs, Iris Mittenaere devance miss Martinique (20%), sa première dauphine et miss Tahiti (19%), sa deuxième dauphine. Les Miss Provence (17%) et Réunion (16%) ont été couronnées troisième et quatrième dauphine. Tahiti, représentée par une jeune fille de 19 ans, espérait vaincre une malédiction : ses trois dernières candidates avaient terminé premières dauphines, ratant la couronne de quelques suffrages. Iris Mittenaere, une grande brune d'1m72, étudiante en cinquième année de chirurgie dentaire qui se dit "certaine de reprendre ses études l'année prochaine", a évoqué lors de la cérémonie "son combat pour la scolarisation des jeunes filles". Elle avait obtenu la meilleure note au test de culture générale (17,5/20) lors des sélections. La jeune femme est née à Lille et aime "par-dessus tout le cinéma, la couture, le pilates et le fitness", peut-on lire sur son profil sur le site internet de TF1. Elle a été choisie parmi 31 prétendantes, âgées de 18 à 24 ans, départagées par les téléspectateurs et un jury présidé par le couturier Jean-Paul Gaultier et composé des chanteurs Patrick Fiori et Kendji Girac, de la chanteuse Anggun, du rugbyman Frédéric Michalak, de l'actrice Laetitia Milot et de Miss France 2009 Chloé Mortaud. - "Populaire mais chic" - La cérémonie, retransmise depuis le Zénith de Lille sur TF1 et présentée pour la 21e année de suite par l'animateur Jean-Pierre Foucault, se voulait "un show populaire mais chic, élégant et glamour" sur le thème du "rêve", a indiqué la chaîne privée. Dix anciennes Miss France ont dévoilé leurs rêves d?enfant et les Miss régionales devaient les incarner, défilant ainsi en superwoman, pirates ou encore en pom-pom girl. Sur les 31 miss régionales, 12 avaient déjà été choisies par le comité de sélection, composé notamment de représentants de TF1. A égalité, le jury et les téléspectateurs étaient invités à désigner les cinq finalistes. Lors du vote final, seuls les téléspectateurs devaient choisir la lauréate et ses dauphines. Côtés avantages, Iris Mittenaere a "déjà gagné 100.000 euros de cadeaux, profitera d'un appartement pendant un an à Paris et percevra un salaire d'un cadre supérieur" pendant une année, a indiqué Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, qui précise que le titre est surtout "un accélérateur de vie et une expérience qui est difficilement chiffrable". Jean-Pierre Foucault avait avant la cérémonie justifié son maintien, un mois après les attentats : "Miss France est un divertissement qui fait partie de la vie. Si on ne reprend pas la vie, l'ennemi aura gagné". "On est dans un contexte terrible", avait observé Sylvie Tellier. "Ces 31 jeunes femmes donnent un message très encourageant pour cette nouvelle génération qui n'a pas envie de plier, qui n'a pas envie d'avoir peur". Propriété de la société de production Endemol, le label Miss France reste une valeur sûre pour TF1 : l'an dernier, l'élection avait rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs, soit 41% de part d'audience, arrivant largement en tête des audiences de la soirée. Selon TF1, près de 1,2 million de tweets ont été échangés au cours de la cérémonie.

