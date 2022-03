Bleu et rouge, au stade Michel d'Ornano à Caen

Du choix au buffet

Côté assiette chaque jour, la maison propose à ses clients deux formules : celle à 12 € comprenant une entrée et un plat, ou un plat et un dessert, et celle qui englobe le tout pour deux euros de plus. Lors de mon passage, la bavette d'aloyau de veau est de sortie, accompagnée de frites, d'une salade et d'une sauce normande. La truite de mer aux amandes alimente la carte en matière de poisson. Les assiettes sont bien servies et les petits appétits s'en contenteront d'ailleurs peut-être. Pour l'entrée et le dessert, la maison fonctionne en mode buffet. Et le choix ne manque pas. Pour boucler son repas, il est aisé de se constituer soi-même son café gourmand, aux propositions gustatives variées, à moins d'opter pour quatre ou cinq verrines de tiramisu comme ce fut mon cas… La présentation serait incomplète sans glisser un mot sur la gentillesse du service, courtois, rapide et à l'écoute.

Pratique. Brasserie du Stade, bvd. Georges Pompidou à Caen. Tél. 02 31 86 74 36