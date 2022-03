Paris (AFP). Le CSA accorde la gratuité à LCI, mais ni à Paris Première ni à Planète+

Après des mois d'audition, le CSA a tranché: LCI deviendra l'an prochain la 26e chaîne de la TNT gratuite et une concurrente de poids pour BFMTV et iTélé, mais Paris Première et Planète+ resteront payantes. Les recalés comme les concurrents de LCI ont immédiatement exprimé leur colère. Le CSA avait refusé deux fois la gratuité à LCI, filiale de TF1, en 2011 et en 2014, mais le régulateur de l'audiovisuel a décidé cette fois d'offrir une nouvelle chaîne d'information gratuite aux Français. Pour lui, LCI n'avait plus d'avenir dans le payant et "son accès gratuit contribuera au pluralisme". "Les conditions ont beaucoup changé pour LCI", a affirmé à l'AFP le président du CSA Olivier Schrameck. "Le besoin d?information est plus fort que jamais". En 2014, le CSA avait barré la route à LCI, estimant que les recettes publicitaires étaient insuffisantes pour une autre chaîne d'info, aux côtés de BFMTV et iTélé. Mais depuis, la donne a changé, selon le CSA. BFMTV et iTélé sont désormais toutes deux adossées à de grands groupes, Altice et Vivendi, qui les renforcent. De plus, Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions - choisie par le CSA - veut lancer une chaîne d'info publique dès 2016. Il était donc difficile pour le CSA de redire non à LCI, selon les analystes. Au siège de TF1, la décision du régulateur a déclenché une explosion de joie et a été fêtée au champagne. Menacés jusqu'ici par un plan social, les 230 salariés de LCI, pionnière de l'info en continu, entrent dans une nouvelle ère. Le groupe TF1, qui souhaite faire de LCI une "une chaîne axée sur le numérique", va investir 20 millions d'euros dans cette chaîne, déficitaire depuis sa naissance en juin 1994. Mais elle ne vise un retour au bénéfice qu'en 2019. - Colère des recalés - Selon des sources internes, la chaîne passera en gratuit au début 2016. Elle s'est choisie jeudi un nouveau directeur : Nicolas Charbonneau, jusqu'ici directeur adjoint de la rédaction de TF1. Pour obtenir l'accord du CSA, LCI a promis de se démarquer des autres chaînes d'info avec davantage de magazines et reportages, et moins de JT. Come le demandait l'Autorité de la concurrence, elle a également promis de renoncer pour au moins 2 ans à toute promotion de LCI sur l'antenne de TF1 et aux offres de publicité groupées. Le CSA a en revanche refusé le passage en gratuit à Paris Première, chaîne culturelle du groupe M6, et Planète+ (Canal+), chaîne documentaire créée en 1988. Toutes deux avaient déjà été retoquées à plusieurs reprises par le régulateur. Elles "ont trouvé leur voie sur la TNT payante", a assuré Olivier Schrameck. La décision du CSA touche donc à la fois Canal+, TF1 et M6, les trois plus grands groupes privés de l'audiovisuel français, qui se disputent des recettes publicitaires stagnantes et des spectateurs de plus en plus attirés par internet. Les recalés comme les concurrents de LCI ont immédiatement exprimé leur colère. NextRadioTV, maison mère de BFMTV, première chaîne d'information française, a même accusé le CSA d'avoir cédé aux "pressions extérieures", et de mettre en danger BFMTV et iTélé. Le CSA "a choisi de renforcer un acteur historique dominant au détriment d?un nouvel entrant et de l?intérêt pour le téléspectateur", a jugé le groupe d'Alain Weill, qui avait menacé de procéder à "une centaine" de licenciements à BFMTV si LCI passait en gratuit. Il a déjà averti qu'il envisageait un recours contre la décision du CSA. "La France devient le pays au monde avec le plus de chaînes d?information gratuites", a déploré pour sa part Canal+, propriétaire d'iTélé mais aussi de Planète+. "La viabilité de l?ensemble des chaînes s?en trouve menacée". iTélé, qui perd en moyenne 15 millions d'euros par an, pourrait en perdre 25 en raison de la concurrence de LCI, selon ses dirigeants. Quant à Paris Première, elle s'estime "mise en péril" et s'attend à devenir déficitaire à partir de 2017. M6 envisage d'ailleurs un recours devant le Conseil d'État.

