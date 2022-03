Près d'Aunay-sur-Odon, il menace de mort sa conjointe : six mois de prison avec sursis

Son conjoint, contre lequel elle a porté plainte pour violence et menace de mort, était quant à lui absent. Le prévenu, ayant un passé judiciaire, n'avait plus fait parler de lui depuis 2006. Hors, le 19 septembre dernier, à leur domicile de Courvaudon (près d'Aunay-sur-Odon), il boit plus que de raison tout l'après-midi avec des amis (l’équivalent d'une bouteille de whisky). Le soir, il entend avoir des relations sexuelles avec sa conjointe. Devant son refus, il la frappe à coups de pieds et de poings.

Le 25 septembre, celle-ci décide d'aller porter plainte à la gendarmerie. A son retour, furieux de sa démarche, il l'attrape par le poignet, lui arrache les cheveux, tente de l'étrangler. « Je vais te tuer », dit-il, alternant menaces de mort et déclarations d'amour.



« J'ai peur des représailles »

Séparée depuis de cet homme, la victime le croise régulièrement prés de son nouveau domicile. « J'ai peur des représailles, dit-elle, je reçois des SMS constamment. »

Le procureur, ainsi que l'avocat de la partie civile, insistent à l'audience sur la dangerosité de l'individu qui boit de façon récurrente.



Le prévenu a finalement été condamné à six mois de prison avec sursis et à 2 ans de mise à l’épreuve. Il a, de plus, interdiction de se rendre à Aunay-sur-Audon et d'approcher la jeune femme, où que ce soit.