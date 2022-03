Rouen : tous sur scène, handicapés ou non

Une association qui permet aux personnes handicapées de développer une sensibilité artistique.

Ateliers loisirs

La troupe passe un cap. "Le but c'est de soutenir le groupe de théâtre professionnel de l'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) que nous avons créé il y a un an mais aussi de pérenniser nos ateliers et nos spectacles", explique la comédienne Sophie Caritté. Dès janvier 2016, l'association proposera des stages ouverts à tous avant d'organiser des ateliers hebdomadaires à partir de septembre avec pour vocation de promouvoir le développement culturel pour tous. Les comédiens en situation de handicap et âgés de 20 à 50 ans, sont tous professionnels et rémunérés par leur ESAT. Un bon moyen d'allier sa passion à son métier.