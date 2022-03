Handball : le coach des Vikings fier de son équipe

Quel est votre sentiment après cette victoire ?

"C'était un très bon match, on a vraiment cherché la victoire. Je tiens à féliciter les joueurs mais aussi le public qui a répondu présent. On a montré que les matchs se gagnent difficilement. Amiens a fait une très belle partie, c'est une belle équipe, très physique. C'était dur pour nous de maîtriser le match, mais les joueurs ont respecté les consignes."

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

"On a provoqué beaucoup de penaltys, et au finale on reste premier, c'est l'essentiel. Un match comme celui-là nous montre que pour jouer en pro D2 on a besoin de joueurs qui ne craquent pas. On manque peut-être de leaders pour jouer à un plus haut niveau. Mais aujourd'hui, je retiens le collectif. C'est notre profondeur de banc qui a fait la différence ce soir. On a su s'adapter à nos adversaires, tous les joueurs ont vraiment répondu présent."

Quelles sont vos objectifs pour la suite ?

"On va préparer le match de la semaine prochaine, qui va être aussi un match difficile. Une victoire nous per de passer la trêve tranquillement, pour reprendre en janvier, on a encore du boulot, le chemin est encore long."