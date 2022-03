Régionales 2015 dans l'Orne : participation en nette hausse à Alençon

Les électeurs alençonnais se sont déplacés nettement plus nombreux aux urnes pour le deuxième tour des Régionales, ce dimanche 13 décembre. Ils étaient moins de 45 % à s'être déplacés pour le premier tour, le 6 décembre. Et à 18 h, ils étaient finalement plus de 52 % à s'être déplacés pour voter, dans la ville-préfecture de l'Orne. Est-ce un sursaut de votants anti-FN ou les votes sont-ils plus contrastés ? Les résultats qui vont se dévoiler progressivement vont être riches d'enseignements...