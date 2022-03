Quatre-vingt sept personnes, 79 rebelles et huit soldats, ont été tuées vendredi pendant et après les attaques coordonnées de trois camps militaires au Burundi, a déclaré samedi l'armée. "Le bilan final des attaques d'hier est de 79 ennemis tués, 45 faits prisonniers et 97 armes saisies. De notre côté, huit soldats et policiers ont été tués et 21 blessés", a dit le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza.

