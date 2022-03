Grammy Awards 2016: Taylor Swift parmi les favoris

Certains artistes, apparaissent dans plusieurs catégories. C'est le cas de la chanteuse Taylor Swift, grande gagnante des American Music Awards et des NRJ Music Awards. Cette dernière est retenue notamment dans les catégories: meilleur enregistrement, meilleur album ou encore meilleure chanson de l'année.

Le rappeur Kendrick Lamar est également nommé dans plusieurs catégories, tout comme Ed Sheeran, le chanteur et guitariste interprète de "Thinking Out Loud", ou encore le dj et chanteur canadien The Weeknd.

La liste des nommés dans les catégories phares de la cérémonie:

Enregistrement de l'année:

"Really Love" D'angelo and the Vanguard

"Uptown Funk" Bruno Mars ft. Mark Ronson

"Thinking Out Loud" Ed Sheeran

"Blank Space" Taylor Swift

"Can't Feel My Face" The Weeknd

Album de l'année:

"Sound & Color" Alabama Shakes

"To Pimp A Butterfly" Kendrick Lamar

"Traveller" Chris Stapleton

"1989" Taylor Swift

"Beauty Behind The Madness" The Weeknd

Chanson de l'année:

"Alright" Kendrick Lamar

"Blank Space" Taylor Swift

"Girl Crush," Little Big Town

"See You Again" Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

"Thinking Out Loud" Ed Sheeran

Meilleure Révélation:

Courtney Barnett

James Bay

Sam Hunt

Tori Kelly

Meghan Trainor