Caracas (AFP). Venezuela: l'opposition remporte la majorité parlementaire

L'opposition vénézuélienne a remporté dimanche la majorité parlementaire pour la première fois en 16 ans, ont annoncé les autorités électorales, au terme d'un scrutin marqué par l'exaspération populaire face à la crise économique ayant vidé les supermarchés. La Table de l'unité démocratique (MUD), vaste coalition d'opposition, a décroché 99 sièges, soit une majorité des deux tiers, contre 46 pour le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) du président Nicolas Maduro, a annoncé la présidente du Conseil national électoral, Tibisay Lucena, précisant que certains sièges restaient encore incertains, en attendant que s'achève le décompte des voix. L'annonce des résultats officiels, après plusieurs heures de retard, a été accueillie dans certains quartiers de Caracas par des cris de joie et des pétards. Immédiatement après, Nicolas Maduro est apparu, le visage grave, lors d'une allocution télévisée. "Nous sommes venus avec notre morale, avec notre éthique, pour reconnaître ces résultats adverses, pour les accepter et pour dire à notre Venezuela que la Constitution et la démocratie ont triomphé", a-t-il déclaré. L'opposition était depuis plusieurs mois largement favorite pour ces élections, profitant du mécontentement populaire dans un climat de crise économique provoquée par la chute des cours du brut, dans ce pays aux plus importantes réserves pétrolières au monde. Sa victoire marque un tournant historique depuis l'arrivée au pouvoir du chavisme en 1999, même si plusieurs analystes préviennent que Nicolas Maduro pourrait tenter de limiter les pouvoirs du Parlement pour contrecarrer cette victoire, au risque de susciter des protestations.

