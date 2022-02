Des entrepreneurs caennais ont fait le choix du triporteur

Leur nombre est anecdotique. Pour livrer leurs produits, des entrepreneurs caennais ont fait le choix, en partie, du triporteur, plus écologique et surtout plus économique. "Dans un rayon de 800 mètres autour de mon magasin de la rue Bellivet, je peux apporter les commandes chez mes clients s'ils le souhaitent", explique Alain Kowalski, gérant de la cave Nicolas.

Image dynamique

"Ça permet de véhiculer une image dynamique, de proposer un service supplémentaire, mais aussi de me faire faire du sport", s'amuse-t-il. L'effet est d'autant plus réussi, que l'entreprise peut en profiter pour afficher ses couleurs et faire ainsi sa promotion à moindre frais. De son côté, la société David Le Maraîcher applique sa devise "éthique et pratique" jusque dans son système de livraisons en centre-ville de Caen. En partenariat avec la Maison du vélo, les deux associés envoient des tri-porteurs pour assurer la distribution des paniers de fruits et légumes dans leurs différents points relais. De quoi réduire encore un peu plus l'empreinte carbone des aliments. Un boulanger de la place Gardin et la pharmacie de la Grâce de Dieu ont également misé dessus. Mais dans le cas de l'officine, le tricycle restera au garage le temps de l'hiver, avant un retour dans les rues de Caen, au printemps.