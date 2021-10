Succès pour la compilation "Songs for Japan"

Sorti le vendredi 25 mars, l'album caritatif Songs for Japan compte 38 morceaux fournis par Adele, les Foo Fighters, Eminem, Lady Gaga et U2, entre autres stars. A ce jour, 500.000 exemplaires de l'album se sont vendus, tous formats confondus.

Il est disponible sur iTunes pour environ 7 euros. Une édition double CD est sortie le 4 avril.

Au total, ce sont 38 artistes qui ont offert un de leurs morceaux pour l'album, dont des légendes comme Bob Dylan, Madonna et Bruce Springsteen. Toutes les chansons ont figuré au Top 40 américain et tous les artistes (et leurs labels) ont renoncé à leurs droits d'auteur pour que la Croix Rouge reçoive le plus possible de fonds.

Tendance Ouest a soutenu la campagne autour de la compilation sur son antenne durant tout le mois d'avril.





http://itunes.apple.com/us/album/songs-for-japan/id428401715