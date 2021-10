Doudet - Quotas dans le foot : "l'affaire a pris une ampleur démesurée"

Tous les ans, la Direction technique nationale organise un séminaire de trois jours avec l'ensemble des responsables des centres de formation. L'année dernière, cette réunion s'est déroulée en Basse-Normandie, à Bayeux, du 21 au 24 juillet, à l'occasion de l'Euro des moins de 19 ans organisé dans la région. Cette délocalisation avait alors permis à chacun de pouvoir observer pendant le tournoi, quelques uns des meilleurs jeunes joueurs européens.

Alors que l'un de nos confrères de La Manche Libre qui a suivi ce séminaire l'été dernier, affirme que "l’idée sous-jacente était en germe" (au sujet de la binationalité), le Directeur technique régionale de Basse-Normandie, Franck Doudet, assure qu'aucun propos raciste n'a été tenu. "Il y a eu des discussions sur les projets de rénovation de la formation des entraîneurs, sur le processus de détection en sélection sur tout le territoire, mais en aucune mesure il a été question de nationalité ou de binationalité". Il a ajouté que désormais la priorité est de rechercher des jeunes avec une bonne mentalité, qui ont le sens du jeu, ce qui n'a pas de "connotation raciale".

Soutien à Laurent Blanc

Quant au cas du sélectionneur national, Laurent Blanc, qui au cours d'une réunion du 8 novembre au siège de la Fédération française de football a déclaré : "les Espagnols, ils disent: Nous, on n'a pas de problème. Des Blacks, on n'en a pas", et "qu'est-ce qu'il y a comme grands, costauds, puissants ? Des Blacks", Franck Doudet parle de "maladresse". "Quand on voit que l'épine dorsale est constituée d'un capitaine black, d'un meneur Nasri d'origine magréhbine... l'équipe de France reflète l'aspect cosmopolite de notre pays et c'est donc grave de l'accusé de racisme, je trouve", a-t-il expliqué.

> Audio 1 : Franck Doudet revient sur Tendance Ouest sur la réunion des Directeurs nationaux qui s'est tenue à Bayeux l'été dernier.

> Audio 2 : Franck Doudet parle de Laurent Blanc