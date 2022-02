Culte : les bébés des Bronzés sont Rouennais !

Qui ne se souvient pas d'une scène culte des Bronzés font du Ski ? 36 ans après la sortie du film, Ariège Création Audiovisuel (ACA), une boîte de production qui intervient dans les écoles pour initier les enfants à l'image, veut surfer sur cette nostalgie en parodiant la bande du Splendid et en transposant l'histoire… à Rouen ! Nom de la série : Les p'tits Rouennais font du ski.

Mettre en avant Rouen

"L'idée est de réaliser une adaptation très libre de l'histoire avec des enfants âgés de 6 à 17 ans", avance Jean-Claude Denia, patron d'ACA. ACA diffusera la production sur Youtube et tentera de la vendre à des chaînes jeunesse. Et si les spectateurs devraient retrouver leurs moments favoris, quelques particularités se glissent dans le script : "Les situations seront les mêmes mais à hauteur d'enfant. Et puis il y aura des allusions à Rouen et sa forte identité régionale, il pourrait y avoir des références à la gastronomie locale. Il faut mettre en valeur ce territoire." Pour que le tournage puisse se faire, ACA doit retenir entre cinq et dix enfants. Ces heureux élus joueront devant la caméra pendant trois jours, pendant les congés d'hiver. Suffisant pour voir naître le futur Jean-Claude Dusse ?

Pratique. Inscriptions par mail à tvtmj@sfr.fr