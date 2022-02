MONACO-CAEN (1-1) : Malherbe conforte sa place sur le podium

La 16e journée de Ligue 1 n'est pas encore terminée, Lille jouant Saint-Etienne à 21h ce mercredi, et Rennes défiant Marseille ce jeudi, mais Caen est d'ores et déjà assuré de rester sur le podium à l'issue de la 16e journée, grâce à son match nul ramené du Rocher. Dans une partie guère attrayante où les occasions de but furent moins nombreuses que les cinq doigts d'une main, les hommes de Patrice Garande ont su rester concentrés pour revenir au score à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, et arracher ainsi leur deuxième match nul de la saison.

Sur une phase de jeu arrêté, Syam Ben Youssef assurait une bonne déviation de la tête à destination de Ronny Rodelin, esseulé au deuxième poteau. La reprise de l'attaquant caennais ne laissait aucune chance au portier monégasque (1-1, 85e). Les joueurs du Rocher avaient ouvert le score une demi-heure plus tôt par Carillo (1-0, 56e).

Caen accueillera Lille, samedi 5 décembre au stade Michel d'Ornano, à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com