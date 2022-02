Ariha (Syrie) (AFP). Syrie: au moins 18 civils tués et 40 blessés dans des raids dans le nord-ouest du pays

Au moins 18 civils ont été tués et plus de 40 blessés dans des frappes "probablement russes" sur la ville d'Ariha dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Des frappes "probablement russes" ont visé la ville d'Ariha dans la province d'Idleb, contrôlée par "l'Armée de la conquête", une coalition de rebelles, tuant au moins 18 civils et faisant plus de 40 blessés, a précisé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH.

