Un café polyglotte pour apprivoiser les langues étrangères à Caen

Une fois par mois, il suffit de tendre l'oreille à l'intérieur de la Maison de l'étudiant sur le campus 1 de l'université de Caen pour faire le tour du monde. Pour la cinquième année consécutive, le café polyglotte organisé par l'association Erasmus & internationals in Caen (EIC) accueille qui veut échanger dans une langue vivante.

Tolérance et convivialité

"Un petit drapeau permet de vite savoir dans quelle langue on s'exprime à telle ou telle table, présente Lucie Marie, animatrice d'EIC. L'anglais, l'espagnol, l'italien sont systématiques, mais l'allemand, le russe et le polonais sont fréquents." Le coréen, le japonais et le norvégien s'invitent aussi de temps en temps. La tolérance est de rigueur, ce qui permet à certains de vaincre leur timidité au moment de s'exprimer dans une langue autre que la leur. "On est tous passé par là", rappelle Anastasia Plotnikova, étudiante russe. Si l'essentiel des participants est issu du campus caennais, certains retraités ou actifs y pointent le bout de leur nez. "J'y reviens parce que l'ambiance est très conviviale et que je peux améliorer mon anglais", explique Loïc Maugain, téléconseiller à Caen. "Ça me pousse même à regarder des séries américaines en version originale".

Pratique. Prochains cafés, les mercredi 9 déc. et mardi 19 jan. à 19h.