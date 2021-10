Mort de Ben Laden: la communauté internationale sur le qui-vive

Les avertissements sur de possibles représailles se sont multipliés et plusieurs pays ont renforcé leurs mesures de sécurité.

Les Etats-Unis ont ainsi émis un bulletin d'alerte à leurs forces de l'ordre, tandis que l'ambassade et les consulats des Etats-Unis au Pakistan ont été fermés au public mardi "jusqu'à nouvel ordre".

Le directeur de la CIA, Leon Panetta, qui a piloté l'opération d'élimination, a averti qu'il était "presque certain" que les partisans de Ben Laden allaient chercher à le venger.

Le département d'Etat a appelé les ressortissants américains à la prudence à l'étranger. La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Janet Napolitano, a néanmoins précisé qu'aucune menace imminente d'attentat ne planait sur les Etats-Unis et que le pays ne relevait pas son niveau d'alerte.

Les talibans pakistanais alliés à Al-Qaïda ont juré de venger Ben Laden, promettant d'attaquer des cibles américaines et le gouvernement d'Islamabad.

Déjà ensanglanté par des attentats très réguliers des talibans alliés d'Al-Qaïda, le Pakistan s'apprête à vivre des jours difficiles. Une situation inconfortable pour un pays accusé par Washington de double jeu dans la lutte contre le terrorisme et qui doit gérer une opinion publique anti-américaine.

A Islamabad, comme dans les zones sensibles de plusieurs villes, la sécurité a été considérablement renforcée dès lundi.

L'annonce de la mort de Ben Laden avait été saluée lundi par la communauté internationale, les capitales occidentales félicitant Washington pour sa "victoire", tout en rappelant que la fin du fondateur d'Al-Qaïda ne signifiait pas la fin du réseau extrémiste et de la lutte antiterroriste.

Plus de 24 heures après la mort de "Geronimo", le nom de code d'Oussama Ben Laden lors de l'opération des Navy Seals de la Marine américaine, les détails sur l'opération de 40 minutes conduisant à la mort du symbole du "jihad international" au XXIe, ainsi que sur la traque conduisant à sa localisation, sont distillés au compte-gouttes.

La Maison Blanche a notamment raconté les minutes "longues comme des jours" vécues parBarack Obama, son vice-président Joe Biden et la secrétaire d'Etat Hillary Clinton, réunis dans la "Situation room", la salle de crise, sous l'aile Ouest de la Maison Blanche.

Sur une photo diffusée par l'administration américaine, Barack Obama apparaît les mâchoires serrées, l'air grave et concentré, alors que Mme Clinton porte une main à la bouche, semblant inquiète. Selon le New York Times, les responsables américains se détendent après l'annonce du patron de la CIA, Leon Panetta: "Geronimo was now EKIA", l'ennemi Ben Laden a été tué au combat en anglais.

"Nous l'avons eu", dit le président américain après la confirmation, via une analyse ADN, que l'homme tué est bien le fondateur d'Al-Qaïda et instigateur des attentats du 11 septembre 2001.

"Le monde est plus sûr, c'est un endroit meilleur après la mort d'Oussama Ben Laden", s'est félicité Barack Obama lundi, 12 heures après avoir annoncé au monde l'élimination du chef d'Al-Qaïda. Il se rendra jeudi à New York, à Ground Zero, sur le site des tours jumelles détruites, pour rencontrer des familles de victimes du 11-Septembre.

Dans la soirée, M. Obama a appelé les élus américains à se servir de la mort de Ben Laden pour surmonter leurs différends et raviver l'unité qui avait prévalu juste après les attentats.

L'annonce de la mort de l'homme le plus recherché au monde a provoqué une vague de joie aux Etats-Unis, où des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées en pleine nuit dans les grandes villes du pays, notamment sur les lieux des attentats du 11 Septembre et devant la Maison Blanche.

Le principal conseiller du président Obama pour l'antiterrorisme, John Brennan, a assuré que les Etats-Unis "enterreront" Al-Qaïda comme ils ont éliminé Ben Laden.

Ben Laden, né en 1957, a été tué à Abbottabad, ville située à environ 80 kilomètres par la route au nord de la capitale pakistanaise Islamabad, dans une villa où il se cachait. Il a été tué d'une balle dans la tête par des membres des forces spéciales, les Navy Seals. Le commando était prêt à le capturer vivant s'il avait accepté de se rendre, a assuré un responsable américain.

Mais "il a résisté pendant la fusillade. Par conséquent, les intervenants sur le terrain l'ont tué", a-t-il indiqué. Quatre autres personnes ont été tuées dans l'opération, mais aucun Américain n'a été blessé.

L'ambassadeur du Pakistan aux Etats-Unis a annoncé lundi qu'Islamabad lancerait une "enquête complète" sur les ratés de ses services de renseignement dans leur traque de Ben Laden.