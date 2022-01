Buenos Aires (AFP). Argentine: début du vote pour le second tour de la présidentielle

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Argentine où 32 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur nouveau président entre le libéral Mauricio Macri ou le péroniste de centre-gauche Daniel Scioli. Cette élection met fin à 12 ans de présidence de gauche de Nestor Kirchner, de 2003 à 2007, et de son épouse Cristina Kirchner, depuis 2007. C'est la première fois que les Argentins participent à un second tour présidentiel, depuis que le ballotage a été introduit dans la législation électorale au début des années 1970. Mauricio Macri, maire de Buenos Aires de 56 ans, fait figure de favori à la tête de la coalition Cambiemos (Changeons, ndlr), rassemblant le parti de droite qu'il a fondé, le PRO, et les radicaux de l'UCR (centre-gauche), parti historique en perte de vitesse. Il promet une rupture avec la politique économique protectionniste menée par les gouvernements Kirchner. Daniel Scioli, 58 ans, soutenu par la coalition de gauche de la présidente Cristina Kirchner, se présente comme le défenseur des plus démunis et un rempart "contre le capitalisme sauvage" qu'incarne selon lui Mauricio Macri. Les premières tendances sont attendues vers 20h00 (23h00 GMT).

