Hockey: la Continental Cup by Matmut, ça commence à Rouen !

Les supporters du Rouen Hockey Elite 76 vont pouvoir se réjouir, la Continental Cup revient en Normandie et c'est Rouen qui a été choisie pour recevoir une des deux demi-finale.

Habitués à disputer cette compétition à l'époque où le champion de France participait à ce tournoi europeen, le seul à l'époque avant l'apparition de la CHL (Champion's Hockey League), les Dragons de Rouen accueilleront l'équipe biélorusse du Shakhtyor Soligorsk, les Ukrainiens du HK Kremenchuk et les Polonais du GKS Tychy.

Les Dragons de Rouen, vainqueurs de la compétition lorqu'ils l'avaient organisée la finale en 2012 dans une ambiance exceptionelle, tenteront donc d'obtenir une des deux places qualificatives pour la finale qui sera composée des deux meilleurs équipes de l'autre demi-finale qui se déroule à Asiago avec l'équipe italienne d'Asiago, les Danois du Herning Blue Fox, les Kazakhs du Yertis Pavlodar et les Lettons du Mogo Riga.

Suite aux attentats, la sécurité pour cette fête du hockey sera renforcée et des contrôles effectués à l'entrée. De plus, une minute de silence suivie d'une Marseillaise sera faite avant le premier match des Dragons le vendredi. Le club propose également aux supporters de venir avec des couleurs tricolores en soutien et en hommage aux victimes.

Programme:

Vendredi 20 Novembre: HK Kremenchuk - Shakthyor Soligorsk (16h30) et RHE 76 - GKS Tychy (20h00)

Samedi 21 novembre: Shakthyor Soligorsk - GKS Tychy (16h30) et RHE 76 HK Kremenchuk (20h00)

Dimanche 22 novembre: GKS Tychy - HK Kremenchuk (16h00) et Shakthyor Soligorsk - RHE 76 (19h30)