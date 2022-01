Notre-Dame-de-Bondeville : ils dérobent 16 ordinateurs dans une école

Les faits se déroulent dans la nuit du 7 au 8 novembre dans l'école Jean Moulin située à Notre-Dame-de-Bondeville. 16 ordinateurs et imprimantes y sont dérobés . Le lundi 9 novembre, les enseignants découvrent les faits ainsi que plusieurs graffitis avec l'inscription "a voté".

Le 12 novembre, la police municipale est contactée par un gérant d'immeuble qui indique avoir constaté sur une vidéosurveillance des jeunes faire des allers/retours en pleine nuit rue de la Paix avec des sacs vides et des sacs pleins. Les policiers identifient les jeunes et le vendredi 13 novembre, une enquête de voisinnage est organisée. Dans l'immeuble qui comporte les mêmes types de graffitis, un couple et un individu suspects sont repérés.

Le couple servait de nourrice

Rapidement, les policiers procèdent à la perquisition de l'appartement dans lequel ils retrouvent six ordinateurs. Le couple, âgé de 18 ans, est placé en garde à vue. Là, ils affirment ne servir que de nourrice et dénoncent deux autres personnes qui sont convoquées au poste de police le lundi 16 novembre. Les deux avouent le vol par effraction et dénoncent un autre complice, qui sera interpellé dans son établissement scolaire à Envermeu. En garde à vue, il reconnaît les faits. 15 ordinateurs ont été retrouvés suite à la perquisition de son domicile.