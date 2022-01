L.E.J : "On va tout faire pour venir à Cherbourg"

Elles étaient très attendues pour leur premier concert en Basse-Normandie. Plusieurs milliers de spectateurs, plus de 10 000, même, selon le directeur du casino, à l'origine du concert, auraient pu envahir la place du théâtre de Cherbourg, pour les applaudir.

Hélas, les attentats de Paris, survenus vendredi soir, ont entraîné l'annulation du concert. François Bletel, directeur du casino, avait alors assuré que L.E.J viendrait à Cherbourg, à une autre date. Visiblement, le groupe semble sur la même longueur d'onde.

En témoigne une vidéo postée par les trois jeunes femmes ce mardi 17 novembre à destination des "copains de Cherbourg". "Nous avons dû annuler le concert de samedi dernier en raison des événements et on en est très tristes. On ne vous oublie surtout pas, on espère que vous allez tous bien et vous voir nombreux la prochaine fois qu'on viendra !" déclarent Lucie, Elisa et Juliette. Une promesse qui devrait rassurer les nombreux fans du trio...

[video]