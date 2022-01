Dublin (AFP). Euro-2016: l'Irlande qualifiée

L'Eire s'est qualifié pour l'Euro-2016, son deuxième Championnat d'Europe d'affilée, après sa victoire 2-0 sur la Bosnie-Herzégovine lundi en barrages retour (aller: 1-1), grâce à un doublé de Walters à Dublin. Nettement dominés par la technique de leur adversaires, les Irlandais, qui joueront la compétition continentale pour la 3e fois seulement après une première présence en 1988, ont opposé leur coeur, leur enthousiasme et un réalisme inhabituel pour sauter l'obstacle. Ironie du sort, l'équipe de Martin O'Neill, souvent malheureuse dans les matches couperets, a enfin reçu le coup de main qu'elle n'avait pas eu en 2009 contre la France de Thierry Henry, puisque l'arbitre lui a accordé un penalty pour une faute de bras très sévère de Zukanovic. Suspendu à l'aller, Walters ne s'est pas gêné pour ouvrir le score, alors que jusque-là c'était la sélection de Mecha Bazdarevic qui tenait le mieux le ballon. Dans une rencontre tendue par l'enjeu et les petits truquages des deux camps, malgré la minute de silence et les brassards noirs en hommage aux victimes des attentats de Paris, Spahic, déjà averti et passé pas loin de l'exclusion, a commis une nouvelle faute qui allait s'avérer celle de trop pour son camp. Le coup-franc de Brady, qui avait maintenu l'espoir à l'aller en égalisant tardivement il y a trois jours à Zenica, a mal été dégagé par Vranjes, et Walters toujours lui, a fait le break au second poteau avec l'aide des montants (70). L'attaquant de Stoke, transporté par l'air de Dublin où il a marqué quatre fois lors de ses quatre derniers matches, en est désormais à 10 buts en 38 sélections. Les Verts, souvent plombés par leur attaque anémique, inscrivent même pour la première fois deux buts à domicile en 2015. A domicile, ce qui ne les aidera pas vraiment en France lors de l'Euro-2016, ils peuvent même se prévaloir de neuf matches sans défaite désormais, dont six fois sans encaisser de but. Avec leurs stars de l'AS Rome Dzeko et Pjanic, plutôt discrètes, ou Begovic, le gardien de Chelsea, les Bosniens, qui ont touché la barre par Ibisevic dans les arrêts de jeu, replongent au pire moment après quatre matches sans revers. Bazdarevic, qui avait remporté cinq de ses sept matches à la tête de la sélection, concède sa deuxième défaite personnelle, synonyme d'exploit envolé. Avec l'Irlande, l'Ulster, l'Angleterre et le Pays de Galles, les îles britanniques seront elles bien représentées en France.

