Jenifer ne remplit plus les salles comme avant

"Appelle-moi Jen" est le quatrième album studio de Jenifer. Il s'est écoulé à plus de 60 000 exemplaires exemplaires depuis sa sortie. C'est un score honorable vu le marché actuel de la musique mais bien en dessous des albums précedents de la chanteuse.

La dernière tournée de Jenifer datait de 2008, elle remplissait alors les plus grandes salles de France sans problème. C'est plus compliqué pour la tournée actuelle, Jenifer a fait le choix de se rendre dans des salles plus petites, bien lui en a pris. Sa plus grande salle, le zenith de Pau d'une capacité de 7 000 places maximum n'a été occupé "que" par 1 000 fans lors de son passage il y a quelques jours. A noter cependant, que la plupart de ses dates sont complètes. C'est donc juste une mauvaise passe pour la chanteuse.

A noter que Jenifer ne passera pas par la Normandie dans le cadre de cette tournée. La date la plus proche est celle prévue le 22 juin à Nantes.