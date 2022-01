Paris (AFP). La France se fige pour une minute de silence, deux autres kamikazes identifiés

Deux autres kamikazes identifiés, des perquisitions tous azimuts: l'enquête sur les attentats les plus meurtriers de l'histoire en France a accéléré lundi matin, peu avant la minute de silence. La France s'est figée lundi à 12H00 pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris, les plus sanglants de son histoire, avec au moins 129 morts et 352 blessés. Les drapeaux, mis en berne depuis dimanche, le seront jusqu'à mardi, après qu'un deuil national de trois jours a été décrété samedi par le président François Hollande, dix mois après les attentats de janvier, après lesquels cette mesure exceptionnelle avait déjà été appliquée. Quatre heures plus tard, à 16H00, François Hollande s'adressera aux députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles pour "rassembler la Nation", au lendemain du bombardement déclenché contre le fief de l'Etat islamique (EI) à Raqa, dans le nord de la Syrie. Cette riposte à la revendication des attentats par l'organisation jihadiste a détruit dimanche soir un camp d'entraînement et des dépôts d'armes de l'EI, selon le ministère de la Défense. Les enquêteurs ont, eux, identifié deux autres des jihadistes des attaques coordonnées qui ont fait vendredi soir à Paris au moins 129 morts et 352 blessés. Samy Amimour, 28 ans, originaire de Drancy en banlieue parisienne est l'un des assaillants du Bataclan. Il avait été mis en examen en octobre 2012 pour un "projet de départ avorté vers le Yémen", a annoncé lundi le procureur de Paris. Il avait violé son contrôle judiciaire à l'automne 2013 et un mandat d'arrêt international avait été délivré. Le deuxième est un kamikaze du stade de France à côté duquel un passeport syrien au nom d'Ahmad Al Mohammad, 25 ans, a été retrouvé. L'authenticité de ce passeport "reste à vérifier" mais les empreintes du kamikaze concordent avec "celles relevées lors d'un contrôle en Grèce en octobre 2015", précise le procureur. Cinq kamikazes morts vendredi sont identifiés en tout. Depuis vendredi, 168 perquisitions administratives ont été menées dans les milieux islamistes, 104 assignations à résidence prononcées, 23 interpellations réalisées et 31 armes saisies, a annoncé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. "Et ça va continuer" dans le cadre de l'état d'urgence, a prévenu Manuel Valls. A Lyon notamment, un lance-roquettes, des gilets pare-balles, plusieurs pistolets et une kalachnikov ont été saisis. Lundi matin, les Français ont retrouvé le chemin de l'école ou du travail. "Mon fils ne voulait pas aller à l'école", raconte Ikrame, maman de deux garçons de neuf et onze ans à Montreuil. "Il a peur, on était au Stade de France vendredi soir. On s'est cachés dans les toilettes quand on nous a dit qu'il y avait eu des tirs." "Il ne faut pas céder à la panique, mais on ne peut pas ne pas y penser", témoigne dans le métro Yvonne, un "noeud à l'estomac". A 12H00, le pays se figera en hommage aux victimes - 103 morts sont déjà identifiés - des attaques sans précédent qui ont frappé vendredi soir le Stade de France, la salle de spectacle du Bataclan et plusieurs bars et restaurants de la capitale. Métro, RER, bus et tramways s'arrêteront. - Des attentats "préparés à l'étranger" - Une heure plus tard, les musées, salles de spectacle et autres établissements culturels, fermés ce week-end, rouvriront. La France va "vivre longtemps" avec la menace terroriste et doit se préparer à de "nouvelles répliques", a prévenu le Premier ministre Manuel Valls. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur les "trois équipes de terroristes" qui auraient, selon la justice, mené ces attaques. Parmi les assaillants du Bataclan figure Omar Ismaïl Mostefaï, 29 ans, né dans l'Essonne et fidèle d'une mosquée près de Chartres. Bilal Hadfi, 20 ans, qui s'est fait sauter au Stade de France et Brahim Abdeslam, 31 ans, qui s'est fait exploser boulevard Voltaire, étaient Français résidents en Belgique. Les enquêteurs s'intéressent à la fratrie Abdeslam. Un des frères, Mohamed, a été placé en garde à vue en Belgique mais les services antiterroristes sont sans nouvelle d'un troisième, Salah, qui pourrait être un des kamikazes ou en fuite. La justice belge a émis un mandat d'arrêt international et la police française a lancé un appel à témoin à l'encontre de cet "individu dangereux", qui a loué une Polo noire immatriculée en Belgique retrouvée garée devant le Bataclan, où 89 personnes ont péri. Brahim a de son côté loué une Seat noire, également immatriculée en Belgique et retrouvée à Montreuil avec à son bord trois kalachnikov, onze chargeurs vides et cinq pleins. Les liens avec la Belgique sont clairs. Les attentats "ont été préparés à l'étranger et ont mobilisé une équipe d'acteurs situés sur le territoire belge et qui ont pu bénéficier, l'enquête le dira, de complicités en France", a affirmé Bernard Cazeneuve dimanche, après un entretien avec son homologue belge Jan Jambon. - L'union nationale malmenée -

