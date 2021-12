Trêve hivernale : l'école Colette Yver sera ouverte par tous les temps à Rouen

Selon Droit au Logement, les militants associatifs auraient obtenu deux engagements de la Préfecture :

Celle-ci a acté l'ouverture de l'ancienne école Colette Yver dès maintenant. Habituellement, cette structure d'hébergement des plus démunis n'ouvre que lorsque la température tombe à -5°C ressentis. Elle sera ouverte jusqu'au 31 mars, jour et nuit les week-ends et jours fériés et seulement de nuit la semaine.

La préfecture se serait également engagée à travailler à l'ouverture de 30 places supplémentaires d'hébergement d'ici 15 jours.

Depuis vendredi novembre, plusieurs familles ont établi un campement devant la mairie. Jusqu'à une cinquantaine de sans-abri y ont dormi.