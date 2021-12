Rendez-vous soniques : la poésie sombre d'Hubert-Félix Thiefaine ce soir à Saint-Lô

Voilà 37 ans maintenant que Hubert-Félix Thiefaine promène son charisme sur les scènes de France. 37 ans que le chanteur reste à l'ombre de ses médiatiques contemporains. 37 ans que le poète fidélise un public acquis à sa cause et qui le suit depuis ses débuts.

Poésie sublime

Pourtant, que de chemin parcouru par Thiefaine. De ses débuts en 1978 avec son album "Tout corps branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir...", l'artiste n'a cessé d'évoluer. Et de ses premiers pas dans le monde artistique, il n'a gardé que quelques morceaux comme Je t'en remets au vent, La Fille du coupeur de joints ou Alligators 427. C'est que la veine absurde du début, empreinte d'une joie communicative (La Cancoillote, La Fin du Saint Empire romain germanique) a progressivement laissé place à une poésie plus sombre, au fil des épreuves traversées par leur auteur.

Aujourd'hui, sur scène, c'est surtout son dernier album, Stratégie de l'Inespoir, que Hubert-Félix Thiefaine présentera. Un opus sublime, où la noirceur flirte sans cesse avec l'espoir et où la poésie du chanteur atteint ici son paroxysme. Des textes à triple lecture, qu'il est parfois difficile d'interpréter, mais qui laissent une trace indélébile. De leur écoute, on ressort sonnés. Et pourtant, on en redemande.