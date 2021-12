A 20 ans, il cumule les infractions au volant

Dimanche 8 novembre, vers 15h30, alors qu'ils effectuent une opération de contrôle sur le boulevard de l'Atlantique à Cherbourg, les policiers constatent qu'une voiture se dirigeant vers le Pont de Martinvast roule à 80 km/h au lieu des 50 autorisés.

Ils enjoignent le conducteur de s'arrêter, mais la voiture repart en trombe jusqu'à la commune de Martinvast, où les policiers finissent par la rattraper. Le conducteur et le passager tentent de s'enfuir à pied, en vain.

Si le dépistage d'alcoolémie sur le conducteur s'est révélé négatif, ce dernier a réagi au test ''stupéfiant''. Le jeune homme, âgé de 20 ans, habitant de Saint-Germain-le-Gaillard, n'était, en outre, plus titulaire du permis de conduire. Impossible pour lui de présenter la carte grise de la voiture, qui portait encore son ancienne plaque d'immatriculation, et dont le contrôle technique n'était plus valide. Enfin, la voiture n'était pas assurée !

Après un prélèvement sanguin, le conducteur fautif a été placé en garde à vue. Il fera l'objet de poursuites pénales.