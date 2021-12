Ce monsieur s'appelle... Taylor Swift !

Taylor Swift n'est pas une star planétaire, mais un photographe de Seattle agé de 34 ans. Sa vie a changé en 2006, depuis que la chanteuse a sorti son premier album.

Dés lors, il a vu son nom apparaître un peu partout. Le jeune homme fait alors quelques recherches sur cette femme. «J'ai vu qu'elle faisait de la country et qu'elle écrivait ses chansons. Je me suis dit qu'elle avait l'air de quelqu'un de super» a t'il confié à la chaîne de télévision KOMO.

À ce moment là, Taylor ne pouvait pas deviner l'influence qu'allait avoir la chanteuse sur sa vie. Depuis, cet homme se retrouve submergé de lettres de fans et d'e-mails. taylorswift@gmail.com était son adresse e-mail. Une adresse qu'il a récemment dû abandonner à cause du nombre impressionnant de déclarations d'amour électroniques qu'il recevait.



Mais le plus gros souci pour Taylor, photographe, est qu'il est très difficile de trouver son site internet quand on tape son nom dans Google. Il vit de ses photos qu'il vend sur le web, mais les sites dédiés à la chanteuse ont retrogradé sa page dans les dernières répertoriées par les moteurs de recherche.

En revanche, si les désagréments sont nombreux, il y a aussi quelques avantages à avoir un homonyme tel que Taylor Swift. Il recoit régulièrement des cadeaux, et il déclare «Quand des gens m'écrivent pour me dire que je suis beau, que j'ai du talent, que j'ai une belle voix et que je suis un modèle, ça booste ma confiance en moi», ironise-t'il.