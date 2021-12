Le début de la renaissance pour LM Communication près de Rouen

En mars 2015, qui aurait prévu une reconstruction aussi rapide de LM Communication. Probablement personne. Et pourtant : huit mois plus tard, son patron, Patrick Marais, pose la première pierre des futurs locaux de l'entreprise. Une performance à souligner.

Une reconstruction à 1,2 millions d'euros

Et LM Communication - qui a entre temps occupé des locaux provisoires mis à disposition par la mairie - fait mieux que reconstruire son siège. Il l'améliore :"Nous avons décidé de concevoir une structure plus grande pour anticiper des développements futurs. Par exemple, notre espace d'atelier doublera, ce qui nous permettra de réfléchir à de prochains investissements afin de continuer à développer notre entreprise et apporter de nouveaux services. Et nous espérons pouvoir créer de nouveaux emplois dans le futur."

Ce nouveau bâtiment, d'un coût de 1,2 millions d'euros hors taxe, abritera les 19 salariés de l'entreprise. Les travaux devraient durer sept mois. Rendez-vous pour l'inauguration au printemps prochain.