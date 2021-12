Rangoun (AFP). Législatives en Birmanie: fermeture des bureaux, 80% de participation

Les bureaux de vote ont fermé en Birmanie, au soir de législatives historiques pour lesquelles le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi est favori, et environ 80% des électeurs ont participé dimanche au scrutin, selon la commission électorale. "Environ 80% des (plus de 30 millions d') électeurs se sont déplacés aujourd'hui" selon de premières estimations, a affirmé à l'AFP Thant Zin Aung, représentant de la commission électorale. Ce scrutin est considéré comme un test pour la transition démocratique amorcée il y a quatre ans, avec l'autodissolution d'une junte ayant régné d'une poigne de fer depuis 1962. Au total, plus de 90 partis étaient en compétition; les deux principaux étant la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi et l'USDP le parti au pouvoir, constitué d'anciens généraux. Mais certains petits partis seront probablement clefs dans le jeu des alliances post-électorales si aucune majorité claire ne se dégage. Au-delà des législatives, l'enjeu est l'élection du président par le Parlement dans quelques mois. La lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, empêchée d'accéder à la présidence par la Constitution héritée de la junte, a prévenu qu'elle serait "au-dessus du président" en cas de victoire de la LND.

