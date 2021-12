Elbeuf : Ivre, il refuse d'obtempérer et prend la fuite

Ce vendredi 6 novembre à 0h10, la Brigade Anti-Criminalité patrouille rue Lecerf à Elbeuf lorsqu'elle aperçoit un véhicule Rover arrêté sur la route tous feux éteints avec une personne à bord. A la vue des policiers, l'homme redémarre son véhicule et prend la fuite. Il franchit alors un sens interdit et percute un véhicule C5 par l'arrière. Les policiers finissent par le perdre de vue et entreprennent des recherches dans le secteur.

Ils retrouvent sur le parking de la gare SNCF de Saint-Aubin-les-Elbeuf le véhicule accidenté avec ses quatre pneus crevés. A côté du véhicule se trouve un individu qui correspond au conducteur de la Rover. Il tente de fuir en franchissant les voies ferrées mais est rapidement rattrapé par les forces de l'ordre. Le véhicule Rover qu'il conduisait appartient à sa concubine. Cette dernière a déposé plainte pour le vol de son véhicule. Le conducteur de la C5 percutée a également porté plainte.

L'homme de 28 ans a été interpellé pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer agravé, délit de fuite et vol de véhicule. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. C'est la brigade des accidents et délits routiers qui traite l'affaire.