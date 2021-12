Rouen : l'enquête publique pour la ligne T4 est lancée

Après la concertation, le temps de l'enquête publique sur la nouvelle ligne de Teor T4 est arrivé. "Une procédure normale prévue par l'État, indique Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie. C'est l'étape ultime de la concertation." Jusqu'au 7 décembre, le dossier complet sur les avancées du projet est mis à la disposition du public, le tout sous le contrôle d'un commissaire enquêteur nommé par le Préfet.

88 millions d'euros

Une enquête publique qui représente "le point d'aboutissement d'une longue procédure" et qui permettra à chacun de donner son opinion. "Le commissaire enquêteur rendra ensuite un avis dans le cadre des observations qu'il aura recueillies", précise Frédéric Sanchez. Le président a conscience que certaines réponses devront être apportées à l'issue de l'enquête. Déjà, la concertation avait permis la création de véritables places urbaines, paysagères et de détente. "Ce projet, c'est un véritable embellissement de la ville. La rénovation urbaine va s'effectuer surtout entre le rond-point des Bruyères et le Boulingrin, cela représente plus de 6km." Un projet à 88 millions d'euros, financé par la Métropole Rouen Normandie, la région Haute-Normandie et l'État. "Il s'agit d'un projet ambitieux et l'enveloppe budgétaire doit être maîtrisée. Nous serons en dessous de 100 millions d'euros, en comprenant l'achat des bus." Viendra ensuite le moment de l'appel d'offres courant 2016 avant que les travaux ne commencent dès la fin de l'année prochaine. L'ouverture de la ligne, elle, est prévue en septembre 2018.