Travaux dans les collèges du Calvados : 13 millions d'euros et... une chanson !

Parmi les chantiers importants récemment menés par le Département dans le Calvados, ceux des collèges caennais Jacques Monod et Fernand Lechanteur. Dans ces établissements, 2,41 millions d'euros et 1,65 million d'euros ont été respectivement investis pour notamment la rénovation des ateliers des Sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), la restructuration de nombreuses salles de classe et autres espaces ou encore la mise en conformité concernant l'accessibilité des personnes handicapées.

Enfin, 3,6 millions d'euros ont été dédiés au collège du Cingal à Bretteville-sur-Laize. L'établissement, qui accueille 500 élèves, est désormais doté d'un bâtiment supplémentaire de 140 m2 pour le pôle professeur, d'un préau complémentaire de 150 m2 et a aussi fait l'objet d'un désamiantage.

Lors de son passage par le collège Lechanteur, Jean-Léonce Dupont a rencontré quelques-uns des 48 membres du groupe de musique The school of rock. Un concentré de dynamisme pour ces élèves scolarisés de la 6e à la 3e. Et au moment de la pause photo, le président du Conseil départemental du Calvados n'a pas résisté à l'envie de saisir une guitare. A découvrir en vidéo ci-dessous !