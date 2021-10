Nous saurons ce soir si Bérénice Schleret, étudiante à Caen, poursuivra l'aventure X-Factor

Ce soir se poursuivra X Factor sur M6. Parmi les candidat(e)s pour qui l'aventure continue, il y a Bérénice Schleret. Cette bretonne actuellement étudiante en communication à Caen sera sur le plateau ce soir. Cette candidate s'est qualifiée la semaine dernière avec "Mon vieux" de Daniel Guichard pour le prime de ce soir. Restera-t-elle une semaine de plus ? Réponse dès 20h50 sur M6.

Après Ségolène Royal, Barack Obama, François Mitterrand, Bill Clinton, Pierre Bérégovoy, Jacques Chirac ou encore Bernard Tapie, l'émission "Un jour, un destin" présenté par Laurent Delahousse, vous propose un portrait du Président Sarkozy. Un reportage intitulé « Nicolas Sarkozy, les secrets d'une ambition » diffusé ce soir sur France 2 à 22h55.



Dans l'actualité télé de ce mardi, il y a aussi le remake de la série culte « Wonder Woman ». Nous avons appris ce week-end que Lynda Carter, l'actrice qui incarnait Wonder Woman dans ses années cultes pourrait faire une apparition dans le remake. On pourra alors voir Lynda Carter et Adrianne Palicki (la nouvelle Wonder Woman) ensemble et ainsi comparer les costumes! Le tournage devrait commencer prochainement.



La sélection télé du jour : c'est la suite de la saison 6 de Dr House sur TF1. Vous découvrirez ce soir les épisodes 2 et 3 dès 20h45.