Paris (AFP). Europa League: Marseille et Bordeaux attendus au rebond

Marseille et Bordeaux, 3e de leurs groupes et actuellement mal en point, doivent se relancer jeudi lors de la 4e journée d'Europa League, où Monaco et Saint-Etienne s'emploieront à conforter leurs places qualificatives. Avec deux victoires consécutives en Ligue 1, de surcroît en déplacement (2-1 à Lille et 1-0 à Nantes), l'OM a enrayé la spirale dépressive dans ses affaires domestiques. Reste à se replacer dans le groupe F de C3, face à Braga qui l'avait in extremis battu au Portugal (3-2) et pris ainsi une option pour la qualification avec un carton plein (9 points). L'OM (3 pts) ferait mieux de s'imposer pour ne pas être décroché par Liberec (4 pts), au cas où les Tchèques battaient la lanterne rouge néerlandaise, Groningue (1 pt). Il s'agit pour les Marseillais de garder leur destin en mains. Michel devrait s'appuyer notamment sur deux hommes suspendus dimanche prochain contre Nice : le défenseur Nkoulou et le meneur Cabella. Mais les hommes en forme de l'équipe, Diarra et Alessandrini (sept buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues), ont déclaré forfait sur blessure. Si la crise s'éloigne à Marseille, elle s'est invitée à Bordeaux, entre résultats médiocres, fond de jeu lénifiant et ambiance tendue avec les supporters. L'entraîneur Willy Sagnol, qui semble s'être coupé d'une partie de son groupe, se retrouve fragilisé. Les Girondins se rendent à Sion, chez une équipe qui s'était imposée 1-0 en Aquitaine et caracole en tête de ce groupe B (7 points). Munis de leurs deux petits points, ils doivent prendre leur revanche en Suisse pour, là aussi, ne pas se faire distancer par le 2e, Liverpool (3 pts), qui va en Russie défier le dernier, le Rubin Kazan (2 pts). - Saint-Etienne : 'Dniepr' et derby - Sagnol devra jongler avec plusieurs paramètres : ressouder le groupe et relancer l'équipe avant de se rendre à Liverpool lors de la prochaine journée, tout en ayant en tête la réception de Monaco dimanche en L1 Monaco justement n'a pas du tout ces problèmes. Vainqueur 1-0 de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues, l'ASM a retrouvé l'étanchéité qui avait fait sa force la saison dernière. De quoi remonter à la 6e place du classement en championnat et rester leader invaincu du groupe J en C3 (5 pts). Les Monégasques affrontent Qarabag à Bakou, difficilement battu 1-0 à Louis-II. Battre l'équipe azerbaïdjanaise leur permettrait de la mettre à distance tout en profitant de la confrontation entre Tottenham et Anderlecht, postés à un point de l'ASM. Saint-Etienne a réalisé une excellente opération en s'imposant à Dniepropetrovsk (1-0), club ukrainien qu'il retrouve à Geoffroy-Guichard avec le même nombre de points (4), derrière le leader du groupe G, la Lazio (7 pts), qui va chez Rosenborg (1 pt). Les Verts, qui, hormis leur revers 4-1 à Paris, restent sur une dynamique de trois victoires sans but encaissé, ont l'occasion de marquer un grand coup et de préparer le derby à Lyon dimanche. Parmi les autres groupes, l'Ajax et le Celtic, qui occupent les dernières places du groupe A, doivent impérativement se relancer respectivement face à Fenerbahçe et Molde. Dortmund et Krasnodar peuvent se qualifier à condition qu'ils l'emportent tout deux contre Qabala et le PAOK Salonique (groupe C). Dans le groupe D, Naples peut bénéficier de plusieurs cas de figure pour prendre son billet dès jeudi. Si Schalke bat le Sparta à Prague, il sera qualifié (groupe K).

