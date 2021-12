"Résiste": France Gall de retour avec une comédie musicale en hommage à Michel Berger

"La Groupie du pianiste", "Si, Maman, si", "Ella, elle l'a", "Quelques mots d'amour", "Il jouait du piano debout"...: les plus grands succès du musicien Michel Berger dont elle fut la muse et l'interprète, ont inspiré France Gall et son coauteur, le musicien Bruck Dawit, pour ce spectacle inédit présenté à partir de mercredi à Paris.

"Résiste", a pour cadre une boîte de nuit tenue par un veuf et ses deux filles, Maggie et Mandoline. Aucun n'est à sa place mais chacun va trouver son chemin, oser être qui il est, selon les thèmes chers à Michel Berger qui avait lui-même monté deux comédies musicales, "Starmania" en 1978 et "La Légende de Jimmy" en 1990.

"Avec Bruck Dawit, nous avons recherché une idée pour construire une histoire forte et légère dans laquelle les gens pourraient se reconnaître, comme ils l'ont fait à travers les chansons écrites par Michel", explique France Gall dans la présentation du spectacle. Elle a eu le déclic en assistant à Londres à une représentation de "Mamma Mia!", spectacle autour des chansons du groupe de pop suédois ABBA.

La comédie musicale, qui va entamer en janvier une tournée en France, est, selon elle, "une autre manière de faire vivre la musique de Michel Berger", emporté en 1992 par une crise cardiaque, "en dehors des intégrales et des émissions spéciales".

"Les chansons de Michel sont souvent des portraits". Elles se sont intégrées naturellement "dans l'histoire que l'on raconte", précise la chanteuse.

Issue d'une famille de musiciens, France Gall a connu le succès à 16 ans, avec des titres très différents comme "Sacré Charlemagne" ou "Poupée de cire, poupée de son". Après une traversée du désert, c'est la rencontre avec Michel Berger qui a relancé sa carrière dès 1974 et "la Déclaration d'amour".

- Pas de scène -

"Résiste", produit par Thierry Suc et mobilisant une trentaine de comédiens, chanteurs et danseurs, est mise en scène par Ladislas Chollat. "Je suis né en 1975 avec les chansons de Michel Berger et France Gall. Ces chansons intemporelles ont du sens et sont aimées par toutes les générations", a-t-il expliqué à l'AFP.

"La comédie musicale, c'est d'abord l'esprit de troupe mais surtout tous les arts scéniques réunis, avec les moyens du cinéma donnés au théâtre. Ce n'est pas un art mineur. C'est un art difficile et compliqué", note-t-il.

Toutes les chansons de Michel Berger formant la trame du spectacle seront interprétées dans leurs orchestrations originales en "live" par un groupe. La technologie sera au rendez-vous avec notamment des hologrammes.

France Gall, qui avait renoncé à sa carrière en 1997, anéantie par la mort de sa fille aînée emportée par une mucovicidose, participera au spectacle, mais seulement comme narratrice, avec des vidéos enregistrées.

Pas de retour sur scène pour elle pour le moment : "Je n'ai pas peur que les gens ne viennent pas. J'ai peur de ce que je pourrais leur proposer. Je n'ai plus la même énergie. Cela me demanderait un travail infini de remettre la machine en route", a-t-elle confié dans Gala.

"Evidemment, tout est possible", souligne France Gall. "C'est bien pour ça que je ne dis pas que je ne chanterai plus jamais"...