Badminton : le MDMSA tombe avec les honneurs à Issy-les-Moulineaux

Les badistes coachés par Stéphane Renault partaient sans la faveur des pronostics. Et ils n'ont pu déjouer ces derniers. Face à l'armada francilienne - Issy compte huit internationaux - le MDMSA a fait ce qu'il a pu. Malgré tout, les Normands ont obtenu deux belles victoires. La première par l'intermédiaire de Natalia Perminova, revenue malade de Bulgarie et qui s'impose malgré tout face à Sabrina Jaquet, n°1 suisse et n°44 mondiale. La seconde grâce à la paire mixte Freek Golinski-Natalia Perminova, qui l'emporte face à Audrey Fontaine et Lucas Corvée.

Le reste a été plus difficile pour les Normands. Sylvain Ternon face à Lucas Corvée, Pierre Tessier (remplaçant Antoine Bébin, forfait) face à Bjorn Seguin, Maja Tvrdy contre Stéfani Stoeva s'inclinèrent tous lors de leurs simples.

En doubles, la donne a été identique. Pierre Tessier et Freek Golinski ont rendu les armes face à Mihail Popov et Florent Riancho-Vanmaël Heriau tandis que la paire Juliane Piron-Maja Tvrdy est tombée face aux soeurs Stoeva. Enfin, le deuxième double mixte, composé de Juliane Piron et Sylvain Ternon, n'a pu inversé la tendance face à Florent Riancho et Sabrina Jaquet.

"Il faudra vaincre Bordeaux" Stéphane Renault

A l'issue du match, Stéphane Renault est resté optimiste : "Je savais cette rencontre très difficile, Issy disposant d'une équipe de très haut niveau et de grande qualité. De plus, privés d'Antoine Bébin, cela compliquait encore notre tâche. Malgré la défaite prévisible, nous sommes allés chercher deux belles victoires. Les deux prochaines journées face à Bordeaux et Oullins, nos concurrents directs pour le maintien, seront très importantes. Dans trois semaines, à domicile, avec le retour d'Antoine, il faudra vaincre Bordeaux. Nous avons les atouts pour tenir notre objectif de maintien à condition d'être performant en novembre et en décembre."