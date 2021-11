800 scouts et guides de France au Mont-Saint-Michel pour la Toussaint

800 scouts et guides de France sont au Mont-Saint-Michel depuis le début de ce week-end: des garçons et filles âgés de 17 à 20 ans venus des quatre coins de l’hexagone.

C'est l’occasion pour ces jeunes de se retrouver autour des valeurs et du scoutisme. Ce sont aussi trois jours pour marcher et célébrer les saints de la terre et du ciel, à l'occasion d’un pèlerinage en traversant la baie pour rallier le Mont-Saint-Michel.

Les scouts de France ce sont 20 groupes rassemblent plus de 1 000 adhérents dans les départements de la Manche du Calvados et de l'Orne, et 150 000 membres en France. Les scouts et guides de France ont enregistré une poussée des effectifs de 10 % au cours de ces 6 dernières années.