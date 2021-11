En Normandie, le "Yes We Can" des entreprises

Laurent Zalc, directeur associé de 1to1 English, sait qu'il y a un filon à creuser : "Les entreprises ont un vrai besoin, les gérants et employés ne sont pas forcément bons en anglais." Pour y remédier, la CCI Normandie a voulu compléter ce que proposent déjà ses Centres d'Étude de Langues : "Ici, l'employé choisit son programme, personnalisable, et son formateur", se réjouit la chambre consulaire.

1000€ la formation

Si la durée de la formation dépend du niveau initial du commerçant, Laurent Zalc table "sur une vingtaine d'heures en moyenne avec des séances qui vont de 30 minutes à une heure." Le tout pour un coût estimé entre 900 et 1000 €. Avantage de la formation à distance : "Une fois que l'on sait parler anglais au téléphone, on peut le parler en toute situation." Une dizaine d'employés du port de Rouen s'est mise à ces formations. Bilan : "Cela aide à progresser et surtout, on voit le chemin qu'il nous reste à faire !"