Jobs d’été : “Il y a énormément d’offres”

La saison estivale démarre et avec elle celle des jobs d’été. Peut-on compter sur beaucoup d’offres cette année?

“L’activité de la Basse-Normandie étant très saisonnière, il y a énormément d’offres. Sur l’année, les offres saisonnières représentent 4%. Sur juin, juillet, août, elles constituent 40 à 60% des offres qui sont déposées à Pôle Emploi”.



Enregistrez-vous de nombreuses demandes ?

“Nous faisons face, bien sûr, à une grande demande. Nous avons aujourd’hui davantage de demandeurs d’emplois inscrits dans les métiers recherchés que d’offres qui nous sont déposées”.



Il n’y a donc pas d’adéquation entre cette offre et cette demande ?

“Les métiers qui sont les plus recherchés pendant cette saison sont ceux de l’hôtellerie-restauration ou de l’animation et du loisir. Nous savons qu’un certain nombre d’étudiants notamment sont intéressés par ces métiers. A charge pour eux , dans le second cas, d’avoir le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Quant aux métiers d’aide-cuisine ou de salle, ils ne nécessitent pas, pour des jobs d’été, une expérience professionnelle ou un diplôme particulier”.



Existe-t-il des secteurs géographiques où les offres d’emploi sont plus importantes que d’autres ?

“Dans le Calvados, les offres de saison sont plus nombreuses dans l’agglomération caennaise, à Bayeux ou à Honfleur. Elles sont en fait équivalentes au poids d’activité des villes”.



La zone littorale est-elle également prisée ?

“Elle est particulièrement recherchée pendant la saison d’été, surtout du côté de Deauville ou Honfleur”.



Y a t-il une législation particulière à connaître en matière de jobs d’été ?

“C’est la réglementation du droit du travail. Les jobs d’été intéressent de jeunes demandeurs d’emploi. Ils ont 18 ans, donc la question ne se pose pas. Les jeunes étudiants peuvent travailler à partir de 16 ans avec l’autorisation d’un des parents ou du représentant légal. A 14 ans, on peut travailler mais dans certaines conditions. La réglementation est très protectrice. Il y a des conditions particulières liées à la rémunération ou à la durée du travail. Mais là, Pôle Emploi n’est pas l’expert. C’est plutôt l’Inspection du travail ou l’URSSAF”.



Quels conseils donnez-vous pour trouver un job d’été ?

“Toute personne, demandeur d’emploi ou pas, peut franchir les portes de nos agences pour se renseigner. Ou se connecter sur notre site internet http://www.pole-emploi.fr/. Toutes les offres disponibles y sont répertoriées”.