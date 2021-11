Ce vendredi à Caen, le Zénith a rendez-vous avec la boxe

Tous ceux qui auront envie d'avoir un avant goût de l'intensité du combat phare de la soirée entre le Normand Maxime Beaussire, 24 ans, et Franck Haroche Horta, 35 ans, seront bien inspirés d'aller faire un tour à la pesée des deux boxeurs, ce jeudi 29 octobre à l'hôtel Mercure à partir de 18h. Le local de l'étape est toujours invaincu sur le circuit professionnel, avec 19 victoires et un nul au compteur et ne vise rien d'autre qu'un succès.

Huit combats

"Ma préparation a été très bonne et je suis prêt à en découdre avec le champion de France des Super-Welters", indique-t-il. "Je suis jeune et ambitieux donc il me faut passer par ce genre d'adversaire pour viser plus haut dans ce sport". Le boxeur qui adoptera la meilleure tactique devrait le mieux s'en sortir, Maxime Beaussire misant aussi sur le soutien du public.

Sept autres combats sont au programme de ce gala organisé par Gérard Teysseron, dirigeant de la société Europrom, dont deux rencontres professionnelles en super-welters. La première opposera Bruno Marcellin (Levallois) à Massi Tachour (Fontenay-sous-Bois), avant un duel entre Zakaria Attou (Poissy) et Alexandre Lepelley (Saint-Lô). Entre les duels, de nombreuses animations sont prévues, dont la projection d'un documentaire sur Maxime Beaussire, ou encore un spectacle de magie.

Pratique. Ouverture des portes au Zénith, vendredi 30 octobre à 18h30. Possibilité d'acheter des billets sur place.