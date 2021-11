Islamabad (AFP). Le séisme fait au moins 17 morts au Pakistan, 12 écolières tuées en Afghanistan

Au moins 17 personnes, dont huit enfants, ont été tuées au Pakistan par un tremblement de terre de magnitude 7,5 qui a frappé lundi l'Asie du Sud, a-t-on appris auprès des autorités locales. Huit personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans le district de Bajaur, dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan, huit autres, dont quatre enfants, dans la ville de Mingora dans la vallée du Swat, et une femme a péri dans la ville de Peshawar, selon divers responsables locaux. En Afghanistan, douze écolières ont été tuées et au moins 35 blessées dans une bousculade survenue alors qu'elles tentaient de sortir précipitamment de leur établissement dans le nord-est du pays, où se trouve l'épicentre du séisme, a-t-on appris auprès des autorités. "Les écolières se sont précipitées pour sortir de l'école et cela a provoqué une bousculade", a déclaré à l'AFP Enayat Naweed, le directeur du département de l'Education de la province de Takhar, où s'est produit le drame. "Douze écolières ont été tuées et 35 autres blessées", a-t-il ajouté.

