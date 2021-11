Recette : les mini-cocottes aux œufs et champignons des bois

Pour 4 personnes



Ingrédients

4 gros œufs

25 cl de crème fraîche

150 g de champignons (girolles, mousserons, pleurotes)

30 g de persil

1 échalote

4 minis cocottes

Sel et poivre



Faire revenir l'échalote ciselée et les champignons dans une poêle avec le beurre 10 minutes environ. Ajouter le persil ciselé, saler, poivrer.

Dans les mini-cocottes, placer la préparation avec les champignons et la crème fraîche, saler et poivrer. Casser les œufs au-dessus et placer le couvercle, laisser cuire 10 à 12 minutes au four à 180°. Décorer avec le persil, le sel et le poivre.

Des idées en plus :

- Cette recette a été réalisée avec des champignons mais on peut également faire une base légumes avec du potiron ou de la citrouille coupés en dés, et tous autres légumes de saison.

- Pour faire une surprise aux invités, on utilisera des mini-cocottes en fonte. De même, qu'il serait possible de "luter" les couvercles, c’est-à-dire les fermer hermétiquement à l'aide d'un "lut" fait avec de la pâte brisée pour une cuisson sans évaporation. Un vrai délice à la sortie du four…