Rouen : il utilise son pistolet à plomb sur les policiers

Les faits se déroulent ce vendredi 23 octobre vers 1h20 du matin. Un requérant fait appel aux services de police pour du tapage nocturne rue des Voûtes à Rouen. Les policiers se rendent sur les lieux et prennent contact avec ce dernier quand soudain, au deuxième étage, le mis en cause sort un pistolet à plomb et en fait usage sur les forces de l'ordre qui s'abritent derrière leur véhicule.

Les policiers prennent alors la décision de quitter les lieux et de revenir au petit matin. Vers 9h ce matin, ils interpellent le suspect, un homme âgé de 45 ans, et le placent en garde à vue.