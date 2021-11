Paris (AFP). Eiffage annonce le décès de son PDG Pierre Berger

Le groupe français de BTP et de concessions Eiffage a annoncé vendredi le décès de son PDG Pierre Berger, âgé de 47 ans, qui avait succédé au fondateur Jean-François Roverato à la tête d'Eiffage en août 2012. "Eiffage annonce avec une grande émotion et une profonde tristesse que son président directeur général, Pierre Berger, est décédé cette nuit", indique le communiqué. "Les premières pensées de la direction et des employés d'Eiffage vont à son épouse, à ses enfants et aux proches de Pierre Berger", ajoute le texte.

