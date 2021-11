Paris (AFP). Marine Le Pen a refusé le débat mais en est le centre, déplore la presse

Marine Le Pen, en annulant au dernier moment sa participation prévue à Des paroles et des actes sur France 2 jeudi, s'est posée en victime réussissant ainsi à se placer au centre du débat, relève vendredi la presse quotidienne. "Elle s?est privée d?antenne, mais une fois encore elle est au centre du débat", regrette Guillaume Tabard du Figaro qui souligne que Marine Le Pen joue "la victimisation, un rôle dans lequel son père excellait déjà". "Ceux qui s?agacent que la parole soit trop fréquemment donnée à Marine Le Pen usent la leur à parler d?elle. Alimentant cette obsession qu?ils dénoncent.", commente-t-il. "En protestant contre la venue sur France 2 de la présidente du FN, le PS et la droite lui ont permis de se poser en victime", analyse Aujourd'hui en France/Le Parisien, tout comme Libération qui évoque "la posture de la victime" adoptée par la présidente du FN. "Pas d?efforts, pas d?actes, elle encaisse les dividendes des échecs gouvernementaux et du suivisme électoral de l?opposition", assure Rémi Godeau dans L'Opinion. "François Hollande veut faire de Marine Le Pen un épouvantail, Nicolas Sarkozy un tremplin. Tous deux sont dans l?instrumentalisation, pas dans la déconstruction d?un populisme fait de boucs-émissaires et de solutions simples. Avec le résultat que l?on sait", regrette-t-il. Dans Sud-Ouest Bruno Dive reconnait qu"'ignorer ou boycotter le FN "n?est plus possible quand ce parti recueille le quart des voix." "Mais le survaloriser, au prétexte que Marine Le Pen assure l?audimat, revient à tomber dans l?excès inverse", affirme-t-il. Un avis partagé par Jean-Marc Chevauché (Le Courrier Picard) qui croit qu'on "invite Mme Le Pen parce qu?elle fait le spectacle. Comme Mélenchon, autrefois Marchais." Jean-Michel Servant du Midi Libre n'est pas tendre : "Marine Le Pen préfère se débiner, s?offusquer d?un complot politique et passer pour la victime expiatoire des médias", écrit-il. Il aimerait "enfin savoir comment la pasionaria de l?extrême droite s?y prendra, si elle arrive au pouvoir, pour réduire le chômage, relancer l?économie ou régler le problème des réfugiés." Et de conclure : "pour cela, encore aurait-il fallu qu?elle ait un programme. Et surtout du panache." "Derrière la farce d?hier, transparaît surtout la vraie faiblesse du FN. Si Marine Le Pen est sur tous les fronts, monopolise les antennes, c?est qu?à l?exception de Florian Philippot, le parti n?a aucune pointure capable de ferrailler sur les plateaux sans se faire rouler dans la farine.", assure Sébastien Lacroix dans L'Union.

