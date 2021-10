E-Tremplin : Léo Jovanek remporte le Prix Spécial

Laure et Gilles, organisateurs du Festival de Valognes "Ecoute s'il Pleut" ont déscerné le Prix Spécial Tendance Ouest à Léo Jovanek (parmi l'ensemble des participants à l'E-Tremplin).

Léo Jovanek assurera la première partie de Guillaume Grand et Nolwenn Leroy le 9 juillet 2011 dans le cadre du Festival "Ecoute s'il Pleut".

N.B: Les votes des internautes n'étaient pas pris en compte pour ce Prix Spécial.

Pour les autres la compétition se poursuit jusqu'au 30 avril pour décrocher une place sur la scène du Tendance Live le 21 juin prochain, l'enregistrement de 2 titres en studio et la mise en avant sur l'antenne de Tendance Ouest.

Voici la BIO "officielle" de Léo JOVANEK :

Des sonorités pop-rock servies par une voix groove et chaleureuse, des textes travaillés touchant aux thèmes de l'énergie, du sexe, de l'amour et de la colère, voilà en quelques mots l'univers de Léo Jovanek.

Son parcours artistique, il le doit à son histoire personnelle mais aussi à quelques rencontres déterminantes. En particulier celle de Jean-Philippe Goude, compositeur et arrangeur à qui l’on doit notamment la célèbre musique du « Mistral gagnant » de Renaud, qui l’a encouragé dans ses choix et conseillé avec intérêt…

Après une enfance difficile, Léo Jovanek cherchera à s’exprimer en solitaire à travers le dessin et la peinture puis, à l’adolescence, son besoin de liberté se faisant davantage encore ressentir, il se tournera vers la musique et troquera ses pinceaux contre une vieille guitare reconvertie en basse…une nouvelle passion est née et ne le quittera plus. A 13 ans, il monte son premier groupe de musique. Besoin de se défouler ? Qu’à cela ne tienne, il choisit le métal et crée Catalepsie, dont il sera le leader, le chanteur, le compositeur, mais également tour à tour bassiste, guitariste ou même batteur !

Léo Jovanek est un touche à tout, mais son caractère perfectionniste l’isole et le replonge dans sa solitude : c’est désormais seul qu’il jouera. Il abandonne le rock, se tourne vers le classique, et commence à s’exercer de longues heures durant à la contrebasse.

A 17 ans, jusqu’alors autodidacte, il rentre au Conservatoire de musique de Rouen, dont il achèvera le cursus en 3 ans au lieu de 10 ! Puis il intègre le prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, remportant les félicitations du jury. Plus rien ne peut arrêter son énergie ni étancher sa soif d’apprendre : il joue beaucoup en orchestre symphonique, apprend avec une aisance déconcertante à jouer de la viole de gambe, de l’orgue, du clavecin, de la guitare classique ou du piano, compose du classique et effectue plusieurs voyages en Europe, dont une tournée avec l’Orchestre Royal de Liège. Pourtant, le virtuose n’a pas encore trouvé sa voie : il se met au théâtre et obtient le 1er rôle d’une pièce de Feydeau, reprend le dessin et expose ses ½uvres, se tourne vers la BD et compose des musiques de films...

C’est à cette période qu’il crée le personnage de Léo Jovanek. Son premier album autoproduit sous ce nom ne tarde pas à voir le jour. Sa musique, énergique et résolument rock, en est encore au stade expérimental. Il effectue une tournée et réalise plusieurs clips, puis décroche la 2e place du Tremplin International Charles Trenet à Paris. Jusqu’à la rencontre avec la chanteuse rouennaise Elisa Jo, pour qui il sera bassiste et arrangeur, et qui provoquera chez lui le déclic tant attendu. Léo Jovanek compose alors avec acharnement, développant son style bien à lui, et son nouvel album, actuellement en préparation, nous permettra de découvrir un Léo en phase avec lui-même et confiant…et ça s’entend !